Вашингтон, , 12:18 — REGNUM По итогам 2019 года Россия признана второй в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского издания US News & World Report, опубликованном 15 января.

На первом месте в списке наиболее могущественных в мине стран, как и год назад, находятся США. Третье место среди могущественнейших мировых стран занимает Китай.

При этом список самых могущественных стран мира входит в более обширный рейтинг лучших стран мира, к которым в нынешнем году отнесено 73 страны. В этом рейтинге лидирует, как и год назад, Швейцария, на второе место вышла Канада, а третье — у Японии.

Также в пятерку самых лучших стран попали Австралия и Германия, а США в нём только на седьмом месте.

Россия в нынешнем году поднялась на одну позицию рейтинга самых лучших стран и занимает в нём 23-е место, уступая всем странам Запада, однако опережая все страны Восточной Европы.

Для составления рейтинга его авторы выделили 65 признаков, необходимых, по их мнению, для оценки успеха страны в разных областях. Последние были объединены в девять категорий, одной из которых и стали сила и влияние на мировой арене.

Помимо этого, в число данных девяти категорий вошли: развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.

Рейтинг был составлен компанией US News & World Report в сотрудничестве с Университетом штата Пенсильвания и консалтинговой компанией BAV Consulting. Он основывается на результатах соцопроса, в котором приняли участие около 21 тыс. человек из 36 стран мира, и в число его респондентов входили как бизнесмены, так и обычные граждане.