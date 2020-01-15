Москва, , 12:12 — REGNUM Коэффициент рождаемости в России снизился до 1,5 ребёнка на женщину. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — заявил Путин.

«Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что меры, которые мы приняли с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов, выйти на естественный прирост населения — школьников становится всё больше. Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает», — указал президент.

В этом состоит напряжённость текущего демографического периода.

Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) в 2019 году составил 1,5 по предварительной оценке, отметил Путин.

«Много это или мало? Для нашей страны это мало. Это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало», — указал президент.

Он отметил, что этот показатель равнялся 1,3 в 1943 году, а в 1999 году — 1,16.