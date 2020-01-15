Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Численность государственных служащих в Казахстане с 2020 года будет постепенно сокращаться. Об этом заявил 15 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентским кадровым резервом, сообщает агентство «Казинфом».

По его словам, эта мера направлена на формирование новой модели государственного управления. Высвободившиеся средства получат наиболее эффективные и полезные работники.

Сокращение числа чиновников будет происходить через отказ от несвойственных для госорганов функций, а также передачу этих функций в аутсорсинг и гражданскому обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что численность госслужащих к 2024 году должна быть сокращена на 25%.

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