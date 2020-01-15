Москва, , 12:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин начал ежегодное послание к Федеральному собранию. Мероприятие проходит 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж».

Очередное послание стало двадцать шестым по счёту. В 2019 году оно оказалось самым длинным.

На оглашение послания собрались более 1300 человек, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторы и общественные деятели.