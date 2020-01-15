Киев, , 12:09 — REGNUM Бывший президент Украины, действующий депутат Рады Петр Порошенко в настоящий момент пытается стать главным оппозиционером, надеясь таким образом избежать преследований.

Об этом 15 января сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из бывших ключевых соратников бывшего президента.

Как говорится в материале, Порошенко сейчас целенаправленно работает на свой электорат и на завоевание электората партии «Голос» Вакарчука, а его стратегическая задача на ближайшее время — стать «оппозиционером №1».

«Петро сейчас не так хочет к власти, как желает защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и вовне. Петро реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить», — заявил источник.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине государственное бюро расследований занимается более чем десятком дел, в которых фигурирует Порошенко. Пока что по всем делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Согласно последним соцопросам, результаты которых были опубликованы в декабре 2019 года, Порошенко на Украине пользуется наименьшим доверием у общественности. В частности, ему не доверяют 81% опрошенных, доверяют всего 13%.

Бывший президент неоднократно заявлял, что у действующей власти не получится «посадить Порошенко в тюрьму», но даже если Зеленский на это пойдет, «это будет ударом прежде всего для Украины».