Москва, , 13:47 — REGNUM Российские власти считают полностью безопасным воздушное сообщение с Ираном и не видят оснований для изменений в авиаперевозках. Об этом заявил 15 января журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что перелёты в Иран и обратно происходят в соответствии с полной оценкой ситуации. Её обеспечивают профильные структуры и авиакомпании РФ. Текущие графики полётов гарантируют полную безопасность пассажиров и воздушных судов.

«Мы не считаем, что здесь нужны в этой ситуации какие-то изменения», — заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавиации назвали достаточными меры, принятые властями Ирана для безопасности полётов. Ранее нам был по ошибке сбит украинский пассажирский лайнер, погибли 176 человек.

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