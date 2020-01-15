Таллин, , 12:02 — REGNUM Новогоднее поздравление от российского президента Владимира Путина получила глава Эстонии Керсти Кальюлайд. Послание зарегистрировано президентской канцелярией накануне, сообщает 15 января эстонский портал ERR.

В пресс-службе эстонского лидера отметили, что ранее Кальюлайд направила новогоднее поздравление президенту РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, о новогодних посланиях российского президента своим зарубежным коллегам пресс-служба Кремля проинформировала 30 декабря. Путин поздравил с праздником руководителей десятков стран, однако в их числе не было глав прибалтийских стран, Грузии и Украины.

Читайте также: Путин поздравил своих иностранных коллег с Новым годом