Гватемала, , 12:01 — REGNUM 14 января глава Комитета по библиотечной и информационной политике Южной Кореи Син Ги Нам принял участие в церемонии инаугурации нового президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, перед церемонией представитель Южной Кореи встретился с новоиспечённым президентом, передал ему тёплые пожелания, поздравления и письмо от главы государства.

В рамках встречи Син Ги Нам поблагодарил правительство Гватемалы за поддержку Сеула в процессе денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове и попросил о дальнейшей помощи. Также глава Комитета по библиотечной и информационной политике выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и здравоохранение, и поддержку корейской диаспоры, внесший вклад в развитие Гватемалы.

В свою очередь, Алехандро Джамматтеи согласился с представителем Южной Кореи по поводу укрепления и расширения сотрудничества между странами, а также выразил намерения поддержать корейскую общину.