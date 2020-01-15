Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Петербургский парламент должен немедленно забрать у правительства Санкт-Петербурга полномочия по формированию тарифов за капитальный ремонт многоквартирных домов и отменить задним числом двукратное увеличение, на которое пошел Смольный с января 2020 года. Об этом заявил на пленарном заседании депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает 15 января корреспондент ИА REGNUM.

Законадательное собрание СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

Ковалев подчеркнул, что по Жилищному кодексу установление взносов на капремонт должно проходить законом Петербурга, а не правовым актом администрации, но парламентское большинство в лице единороссов от этих полномочий устранилось.

«Депутаты, которые представляют партию «Единая Россия» и ЛДПР, отказались от этого права и незаконно наделили этим полномочием правительство. Которое незаконно установило нашим гражданам взносы на капремонт в два раза выше, чем это было в прошлом году. Все это знают. Люди в шоке, получив эти квитанции. Более того, [губернатор Петербурга Александр] Беглов в своей поправке к бюджету уменьшил долю города в Фонде капремонта на 3 миллиарда рублей. За это вы все голосовали. А мы нет», — заявил Ковалев.

Он добавил, что его фракция не только не поддержала эти предложения, но и подготовила поправку об увеличении доли городской казны в Фонде капремонта, впрочем, поддержки у коллег эта инициатива не нашла.

«Более того, благодаря позиции правительства и правящей у нас сегодня, к сожалению, партии норма, согласно которой в Фонде капремонта не менее 40% должны составлять бюджетные средства, из нашего закона исчезла с 2019 года. В результате горожане получили действительно «подарок» к Новому году в виде квитанций за капремонт», — добавил Ковалев.

Напомним, изначально предполагалось, что тариф за капремонт вырастет с 4−5 рублей до 5−6 рублей за 1 кв. метр в зависимости от типа дома. Но 20 декабря Смольный выпустил постановление, согласно которому тариф увеличивается до 8−9 рублей за кв. метр, то есть почти вдвое.

Ковалев призвал внести поправку в закон «О жилищной политике Санкт-Петербурга», согласно которой размер взносов на капремонт регулировался бы законом Петербурга, а потом задним числом с 1 января изменить в обратную сторону размер взносов, при корректировке бюджета решить вопрос с финансированием.

«Обещания были даны людям, лапшу на уши вешали, что повысится не более чем в 1,5 раза, а оказалось в два раза», — заключил Ковалев.

Он напомнил, как ранее было принято решение, что в Петербурге нельзя так сильно увеличивать плату, исходя из социальных проблем и состояния жилищного фонда в городе.

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