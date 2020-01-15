Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Выборы в парламент Казахстана пройдут в конституционные сроки — в феврале 2021 года. Об этом 15 января заявил заместитель председателя Мажилиса (парламента) республики Владимир Божко, сообщает издание Zakon.kz.

Представители парламента Казахстана прокомментировали заявление российского телеканала о том, что парламентские выборы в республике состоятся в марте 2020 года.

Заместитель спикера парламента Казахстана Гульмира Исимбаева сказала, что не видела передачу, в которой говорится о досрочных выборах в республике. «В парламенте и Елбасы и глава государства отметили, что выборы пройдут в конституционные сроки», — сказала депутат.

Напомним, в январе 2020 года телеканал «Россия 24» выпустил анонс парламентских выборов в различных странах. В видеосюжете указано, что выборы в Казахстане пройдут в марте 2020 года.

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