Хунзахский район, Дагестан, , 11:56 — REGNUM Глава высокогорного дагестанского села Харахи Хунзахского района Саид Магомедкамилов сложил с себя полномочия, после того как там произошла авария на водоводе. На сельском сходе чиновник объявил, что ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, пишет «Кавказский узел».

Напомним, 3 января из-за мороза лопнул спроектированный еще в начале 80-х годов водовод, по которому поступала вода жителям Харахи. С тех пор селяне остаются без водоснабжения. Районная администрация ранее отмечала, что коммунальную аварию не удалось быстро устранить из-за заснеженного пути к водоводу. При этом сообщалось, что в селе организован подвоз воды.

Однако, по словам местных жителей, ситуация с водой в Харахи остается напряженной. Селяне вынуждены на своем транспорте ездить за водой в соседний населенный пункт, поскольку подвоз не покрывает нужды населения.

В настоящее время обязанности главы Харахи выполняет заместитель Магомедкамилова. Нового руководителя изберут на конкурсной основе.

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