Тегеран, 15 января 2020, 11:54 — REGNUM Повторяющиеся заявления о том, что Иран якобы хочет заполучить в свой арсенал ядерное оружие, являются чепухой. С таким утверждением 15 января выступил президент Ирана Хасан Рухани, трансляцию его выступления вело государственное телевидение Ирана.
«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — сказал Хасан Рухани.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани попросил простить его страну за то, что она не сразу признала свою вину за сбитый по ошибке ВС страны пассажирский лайнер Украины, и сразу не объявила об этом.