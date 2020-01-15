Кызыл, , 11:52 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился своими ожиданиями от Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», накануне политик прибыл в Москву.

«Ожидаю, что в выступлении В. В. Путина будет уделено особое внимание таким регионам, как Тува. У нас есть хороший потенциал, но нужен буквально небольшой толчок для маховика самостоятельного развития. Транспортная доступность, энерготарифы, инфраструктура», — отметил он.

По его мнению, глава государства осведомлён о проблемах и потенциале республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин сегодня, 15 января в 26-й раз обратится с ежегодным Посланием к Федеральному собранию РФ. На мероприятии будут присутствовать более 1300 приглашенных, среди которых в том числе будут руководители регионов.