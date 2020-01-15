Киев, , 11:47 — REGNUM Бизнес всегда предложит больше, чем платит государство, за лоббирование своих интересов, заявил украинский политический эксперт Александр Скубченко, комментируя разразившийся на Украине «зарплатный скандал».

ИА REGNUM напоминает, что ранее выяснилось, что ежемесячная зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что более чем в 2 раза выше, чем у президента США. Также в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам правительства Украины и их заместителям. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн гривен.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, считает, что госслужащие всех уровней должны получать «достойную зарплату», чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

«Борьба с коррупцией — это человеческие качества чиновника, неотвратимость наказания и борьба с бедностью. Не с бедными, а именно — с бедностью. Коррупции меньше там, где люди в достатке, а не где зарплаты у министров большие», — комментирует ситуацию Скубченко.

Какая разница, сколько зарабатывает министр, если он не в состоянии обеспечить достаток стране, задается эксперт риторическим вопросом.

«Начинать надо с кадров. А то поназначали дебилов, а теперь ждём чудес от них. Но чудес не бывает, хоть миллионы дебилам плати», — резюмировал политолог.