Москва, 15 января 2020, 11:42 — REGNUM В Госдуме видят опасности в создании института частных судебных приставов.
«Под видом частных судебных приставов ОПГ смогут легализовать свои боевые структуры и отжимать что угодно на «законных» основаниях», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Парламентарий видит в этом укрепление антинародной политики Минфина.
«Минфин решил укрепить свою либеральную политику криминальными элементами?» — задает вопрос депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подготовленном Минфином, пишет РБК.