Москва, , 11:48 — REGNUM Отношения между Россией и Евросоюзом претерпели положительные изменения в результате ряда событий, произошедших в минувшем году, и заложили платформу для минимального доверия, что нужно использовать. Об этом 15 января заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер в ходе своего выступления на гайдаровском форуме.

По словам Эдерера, в прошлом году в отношениях между Россией и ЕС произошел целый ряд положительных изменений, таких как возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и успех трехсторонних, между Россией, ЕС и Украиной, переговоров по газу.

«Тем самым сформирована платформа минимального доверия, которая даст нам возможность двигаться дальше», — заявил посол ЕС в Москве и добавил, что необходимо «воспользоваться этим окном возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время своего выступления на сессии Гайдаровского форума заявил, что в Москве замечают рост интереса стран-участниц Европейского союза (ЕС) к развитию двустороннего диалога с Россией.