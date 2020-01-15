Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».

«Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон, комментируя возможный вариант, когда от действующей ядерной сделки придётся отказаться, заявил:

«Если мы собираемся от неё избавиться, давайте заменим её, давайте заменим её на «сделку Трампа», и это будет отличный выход из ситуации».

Напомним, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».

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