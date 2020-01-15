Вашингтон, 15 января 2020, 11:38 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа».
«Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон, комментируя возможный вариант, когда от действующей ядерной сделки придётся отказаться, заявил:
Напомним, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».
Читайте также: Байден заявил о необходимости вернуть Иран к соблюдению ядерной сделки