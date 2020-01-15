Нью-Дели, , 11:39 — REGNUM Переговоры российского и иранского министров внутренних дел Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа состоялись в Нью-Дели 15 января. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что министры беседовали на полях политологической конференции «Диалог Райсина», которая проходит в столице Индии. Подробности переговоров министров не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию 14 января. В программу его визиты включены встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой внешнеполитического ведомства Субраманиямом Джайшанкаром, а также участие в международной конференции «Диалог Райсина».

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