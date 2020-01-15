Киев, , 11:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский своим решением закрывает телеканал UATV, который рассказывал правду о событиях в стране на весь мир, заявил 15 января депутат Рады Алексей Гончаренко.

Депутат напомнил, что распоряжением властей закрыты арабская, крымско-татарская и англоязычная редакции телеканала UATV.

«У Зеленского что ни день, то «победа»… закрыл наш канал, который был направлен на то, чтобы информировать мир о реальных событиях в Украине. Чтобы вы понимали, Россия тратит на свою пропаганду миллиарды гривен, мы же, наоборот, закрываем свой канал», — сокрушается Гончаренко, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Такими темпами, продолжает депутат Рады, уже стоит разрешить российскому Первому каналу вещание на территорию Украины.

«Гибридная война — это война в том числе и в медиапространстве, и наши «профессионалы-кварталовцы» умудряются проиграть и на этом поле боя», — резюмировал парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что телеканал UATV был создан министерством информационной политики Украины при президенте Порошенко в 2015 году. Его цель, заявляли власти, заключалась в обеспечении иностранной аудитории «объективной, актуальной и полной информацией» о событиях на Украине.

Нынешние руководители страны решили именно на базе UATV создать новый телеканал для неподконтрольных территорий Донбасса. Этот проект стартует 15 февраля. В программе нового государственного телеканала будут украино‑ и русскоязычные развлекательные проекты, сериалы и кинофильмы украинского производства, а также новостные передачи.