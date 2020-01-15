Москва, 15 января 2020, 11:32 — REGNUM 22 января в пресс-центре REGNUM состоится двадцать пятое заседание экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: «Эффективность управления в регионах в 2019 году и региональная специфика национальных проектов».

Вопросы для обсуждения:

  1. Презентация рейтинга эффективности управления в регионах АПЭК в 2019 году.
  2. Эффективность управления в регионах: специфика и дифференциация.
  3. Факторы, влиявшие на эффективность управления в 2019 году.
  4. Смена глав субъектов Российской Федерации в 2019 году и эффективность управления.
  5. Протестные настроения, протестная активность и их влияние на качество управления.
  6. Реализация национальных проектов в регионах: тенденции 2019 года.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Регистрация участников и аккредитация СМИ: