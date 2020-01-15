Тегеран, , 11:33 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани попросил простить его страну за то, что она не сразу признала свою вину за сбитый по ошибке ВС страны пассажирский лайнер Украины, и сразу не объявила об этом. Его речь 15 января транслировало государственное телевидение Ирана.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — заявил иранский президент.

Кроме этого, он выступил с требованием к ВС страны о предоставлении больше информации о катастрофе украинского лайнер Boeing-737.

«Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали проведенного) расследования», — сказал Хасан Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинская сторона намерена истребовать у Ирана передачу украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого в Тегеране самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины».