Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Позиция грузинских властей по отношению к жителям Абхазии является поверхностной и индифферентной. Такое заявление сделала депутат парламента Грузии Эка Беселия, 15 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Меня изумляют индифферентная, поверхностная позиция и пустые заявления властей. Никакого обсуждения, никакого анализа, ни использования каких-либо форматов», — описала свою позицию Беселия.

Она отметила важность выстраивания прямого диалога с абхазским народом и призвала использовать для этого новые инструменты, а не только те, которые есть. Беселия подчеркнула, что необходимы мирные пути разрешения конфликта и призвала не откладывать данную проблему.

«Ожидание того, что Россия когда-нибудь что-то уступит — тщетно и эта позиция вредна! Мы сами должны заниматься нашими же проблемами и не оставлять на будущее самую болезненную тему — территориальную целостность», — сказала депутат.

Напомним, Беселия в 2019 году вышла из фракции правящей партии «Грузинская мечта», выразив несогласные с проводимой ей политикой.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года войска Грузии начали полномасштабные боевые действия против осетинского народа. Российская армия в качестве миротворческих сил вмешалась в грузино-осетинский конфликт и остановила агрессию Тбилиси. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.