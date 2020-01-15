Киев, , 11:16 — REGNUM Верховная рада Украины займется проектом закона о рынке земли не раньше середины февраля, заявил журналистам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии, прямо сейчас парламент должен проголосовать за другие законопроекты, которые более актуальны, а дальше уже может начинать рассмотрение вопроса о рынке земли.

«Я думаю, что где-то на середину февраля, что-то такое… может, даже на конец февраля», — отметил глава президентской фракции.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно заявлениям профильных чиновников и представителей аграрного комитета Рады, законопроект о продаже земли уже полностью готов ко второму чтению. Теоретически парламент может приступить к его рассмотрению в любой момент, так что нельзя исключать, что перенос сроков рассмотрения документа на февраль является частью некой политической комбинации.

Оппоненты «Слуги народа» ожидали движений по земельной реформе начиная с 14 января. Накануне в центре Киева прошли очередные протестные акции, в которых приняли участие сотни человек.

В первом чтении Рада приняла закон о продаже земли 13 ноября 2019 года. Перед вторым чтением к документу поступило более 4 тыс. правок.