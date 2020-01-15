15 января 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:08 — REGNUM Варшава переносит «польско-российские исторические бои» на площадку Европейского парламента. Сегодня, 15 января, в ЕП, как говорится на сайте этого органа, должны пройти дебаты на тему «Искажение европейской истории и памяти о Второй мировой войне». Каких-то иных подробностей в данном анонсе не сообщается. Информацию предоставляют польские издания.

Немецкие солдаты на польской границе. 1 сентября 1939

Судя по реляции Польского агентства печати (РАР), с инициативой провести дебаты выступила Европейская народная партия (EVP), которую в ноябре прошлого года возглавил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск и в которую, в частности, входят польские партии «Гражданская платформа» (РО) и Польская крестьянская партия (PSL). Об «искажениях европейской истории» собираются говорить «в связи со словами, недавно произнесенными президентом России Владимиром Путиным». По данным PAP, от Европейской комиссии планирует принять участие в дебатах еврокомиссар Вера Журова (Чехия), которая намерена «заступиться за Польшу». Журова будет говорить о том, что «ЕК полностью отвергает любые ложные заявления, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны или представить таких жертв, как Польша, в качестве преступников». И напомнить, что «Европейский союз сформировался из пепла Второй мировой войны и Холокоста» во времена, когда мир был разделен холодной войной, указать, что «эти воспоминания являются основой европейского проекта и нашей ответственности за будущее», а «исторические факты не подлежат обсуждению».

Почему площадкой для «осуждения» России выбран Европарламент, понятно. Напомним, что во время выступления в конце декабря прошлого года Путина на неформальном саммите глав государств СНГ, которым он начал серию своих заявлений на тему Второй мировой, российский президент говорил следующее: «Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», так написано». Очевидно, что депутаты ЕП будут защищаться, в таких условиях выдерживать объективность дискуссии довольно трудно. В свою очередь в России появляются предложения обсудить исторические реалии на других форумах. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы на предстоящих сессиях намерена активно поднимать тему защиты исторической памяти о войне с фашизмом и недопустимости ее фальсификации, учитывая заявления Сейма Польши, и, возможно, предложит проект соответствующей резолюции, передавал ТАСС. Об этом во вторник, 14 января, сообщил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы PPCOE

При этом Слуцкий не исключил, что российская делегация внесет проект соответствующей резолюции, но «для этого надо быть уверенными, что эта резолюция пройдет, и те, кто уничтожают историческую память в Варшаве, не будут торжествовать» в случае отклонения проекта. По словам депутата, такой проект может появиться в обозримом будущем, однако в первую очередь российские парламентарии намерены убедить коллег в Европе в недопустимости фальсификаций истории. И хотя эта инициатива выглядит только гипотетической, польские проправительственные средства массовой информации уже успели выйти с заголовками типа «Россия играет всё более нагло! Хочет… осуждения Польши в Совете Европы». Такого рода сильные эмоции говорят о том, что Варшава испытывает неуверенность и видит пробелы в своей позиции. А какие? Обратимся к истории Второй мировой войны. Сопротивление нацистам оказывали разные страны и политические силы. Играли свою роль геополитические аргументы (защита собственного государства от порабощения), гуманитарные (тем же евреям грозило физическое истребление).

А также соображения ценностного характера. Нацизм истреблял коммунистов и социалистов, где бы те ни жили. Неудивительно, что европейские коммунисты и социалисты в ряде стран Европы оказались в авангарде борьбы с гитлеризмом. Так, важную роль в движении Сопротивления в Голландии играли местные коммунисты, которые 15 мая 1940 года на совещании в Амстердаме приняли решение о переходе на нелегальное положение и организации сопротивления немецким оккупантам. В борьбе против нацистов погибло больше половины голландских коммунистов. Огромную роль в движении Сопротивления сыграла Коммунистическая партия Франции, вместе с коммунистами воевали немецкие и испанские антифашисты, советские граждане и русские эмигранты. Под руководством коммунистов югославские партизаны сковывали нацистов на Балканах, не позволяя вермахту перебросить подкрепления на Западный и Восточный фронты. Итальянские коммунисты состояли в Комитете национального освобождения, куда вошли представители шести партий. Коммунисты доминировали и в бельгийском Сопротивлении. При этом европейским борцам с нацистами оказывали тогда помощь в основном две столицы — Лондон и Москва.

Поэтому когда сейчас Варшава пытается закрепить тезис о том, что Вторая мировая война есть «битва двух тоталитарных идеологий, гитлеровской и советской», это является дискредитацией левого фронта антифашистского сопротивления Европы, сражавшихся с нацизмом европейских коммунистов и социалистов. Хотя далеко не все они разделяли сталинский довоенный курс и исповедовали непогрешимость официального советского руководства. Высокопоставленные представители ЕС любят говорить о своей приверженности «ценностям», рассказывать, что на «ценностях» и держится Союз. Антифашизм — это одна из важнейших ценностей ранней послевоенной Европы, его исповедовали многие левые политические силы. И в этом контексте Варшава сегодня стоит на стороне, против которой сражались европейские антифашисты.