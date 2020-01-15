Киев, , 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны обеспечить разработку концепции мемориала украинских героев.

Соответствующий указ глава Украины подписал вечером 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно тексту документа, президент поручил Кабмину создать комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала, а также утвердить персональный состав комитета.

Далее правительство должно обеспечить организацию и проведение общественного обсуждения проекта концепции мемориала и предложений по определению его местоположения в Киеве, после чего — обеспечить разработку с учетом результатов обсуждения и утверждения концепции мемориала.

Целью мемориала, говорится в распоряжении Зеленского, является увековечение «памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость в ХХ веке, сохранение национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства».

Финансовый аспект реализации такого мемориала пока что неясен, как и вопрос — какие именно кандидатуры будут предложены для увековечивания.