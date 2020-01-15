Багдад, , 11:08 — REGNUM Международные организации по защите деятельности СМИ призвали премьер-министра Ирака начать расследования убийств двух иракских журналистов, об этом 15 января сообщает Kurdistan24.

«Эти недавние целенаправленные убийства свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью в отношении тех, кто освещает протесты в Ираке», — говорится в заявлении, цитируемом журналистами издания.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 января, в Ираке были убиты двое журналистов, освещающих акции протеста в Басре — Ахмад Абдул Самад и Сафаа Гали.

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