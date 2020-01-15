Бишкек, , 11:01 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека будет рассматривать дело об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева без участия бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает издание K-News 15 января со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, суд удалил экс-президента до конца процесса. Решение было принято 14 января во время судебного заседания в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Однако Атамбаева могут вызвать на заседание по ходатайству одной из сторон и для оглашения приговора.

«Тем самым суд подтвердил своим решением нашу позицию, что заседания можно проводить без обвиняемого», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от участия в судебном процессе. Суд также ранее отказал адвокатам экс-президента в проведении заседания без Атамбаева.

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