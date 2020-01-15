Киев, 15 января 2020, 10:59 — REGNUM Возле дома, где живёт президент Украины Владимир Зеленский, собрались аграрии, протестующие против открытия рынка земли, сообщил 15 января телеканал 112.ua.
По данным журналистов, квартира Зеленского находится недалеко от Мариинского парка в правительственном квартале Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве возобновились протесты против открытия рынка земли. Протестные мероприятия запланированы на 14−17 января 2020 года.
Читайте также: В Киеве возобновились акции протеста против открытия рынка земли