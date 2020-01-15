Джакарта, , 10:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи надеется, что работа над проектом истребителей (KFX / IFX), разработанным совместно с Индонезией, будет продолжена в ближайшее время, сообщает Antara.

«После выборов в Индонезии произошла смена кабинета, проект по разработке истребителей был отложен. Мы ожидаем визита министра обороны Индонезии в Южную Корею для продолжения переговоров», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

Известно, что Индонезия и Южная Корея подписали соглашение о долевом участии на сумму 1,3 млрд долларов США. Общий объем инвестиций двух стран в этот проект достигнет 8 млрд долларов США.

Стороны нацелены на производство 168 самолетов KFX / IFX (120 единиц для Южной Кореи и 48 единиц для Индонезии).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи рассматривает вопрос о безвизовом режиме для индонезийских туристов, которые хотят посетить остров Чеджу.

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