Барнаул, , 10:52 — REGNUM Сформировавшиеся вертикаль власти не работоспособна и не реализует задачи, поставленные президентом России. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Ранее он проанализировал в посланиях президента то, что было сказано в отношении здравоохранения.

«В послании 2001 г. президент уже конкретно детализирует задачи: « Правительству устранить дефицит программы государственных гарантий по бесплатной медицинской помощи, ускорить реструктуризацию здравоохранения, остановить распространение скрытой коммерциализации здравоохранения» .

Президентском послании 2004 г. чётко прозвучало, что слова президента не выполняются: «Теперь о модернизации здравоохранения. Мы уже не первый год об этом говорим, но преобразования здесь идут вяло, медленно и пока не дают каких-либо значимых результатов» .

В последующих посланиях президента 2005 и 2006 годов вновь обращение: « Правительству, региональным властям и органам местного самоуправления необходимо системно работать на модернизацией указанных отраслей и активно использовать уже имеющиеся здесь значительные ресурсы. Это должно обеспечить повышение качества услуг в здравоохранении и образовании» .

В послании 2007 г. сказано лишь кратко: « Достигнутые показатели в реализации нацпроекта «Здоровье» можно рассматривать в качестве первых побед» . Про национальный проект — разговор отдельный, но бросается в глаза, что цели и задачи, поставленные здравоохранению в посланиях президента 2001-го 2004 г. не выполнены до сих пор», — подчеркнул кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено в 1994 году Борисом Ельциным. Президент России Владимир Путин впервые обратился с посланием в 2000 году. В новейшей истории страны это послание — 26 по счету и 16 — для Владимира Путина. По его итогам глава государства утверждает перечень поручений по его реализации.

Читайте также: Нацпроект «Демография» в Хабаровском крае: всё выполнено, регион вымирает