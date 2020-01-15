Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания упростили требования к проведению публичных мероприятий. Речь идёт о проведении акций возле домов и административных зданий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Изменения касаются двух ограничений. Если ранее было запрещено проводить публичные мероприятия на расстоянии ближе пяти метров от жилых домов, то в новой редакции оно сокращено до трёх метров.

Кроме того, снимается запрет о проведении публичных акций в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые государственными органами и органами местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд РФ признал, что норма о запрете проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти и государственных учреждений, не соответствует Конституции, так как «выходит за конституционные пределы законодательных полномочий» регионов.