Вашингтон, 15 января 2020, 10:54 — REGNUM В Вашингтоне продолжаются двухдневные переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, 14 января корейско-американская встреча продлилась более шести часов, однако итоги первого дня дискуссий неизвестны.
Предполагается, что переговоры были сосредоточены на урегулировании разногласий, возникших в результате требований США увеличить долю Южной Кореи в расходах до $5 млрд.
Отметим, что это первая встреча представителей двух стран после истечения срока 10-го соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, вступившего в силу 5 апреля.
Напомним, что в прошлом году стороны провели пять раундов переговоров, однако прийти к окончательному решению так и не смогли.
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