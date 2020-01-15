Вашингтон, , 10:54 — REGNUM В Вашингтоне продолжаются двухдневные переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 14 января корейско-американская встреча продлилась более шести часов, однако итоги первого дня дискуссий неизвестны.

Предполагается, что переговоры были сосредоточены на урегулировании разногласий, возникших в результате требований США увеличить долю Южной Кореи в расходах до $5 млрд.

Отметим, что это первая встреча представителей двух стран после истечения срока 10-го соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, вступившего в силу 5 апреля.

Напомним, что в прошлом году стороны провели пять раундов переговоров, однако прийти к окончательному решению так и не смогли.

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