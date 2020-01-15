Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал очередное «видеопризнание» после того, как в МВД Грузии заявили о вероятности привлечения его к уголовной ответственности из-за сделанного несколькими днями в эфире телеканала «Мтавари архи» заявления относительно событий 20 июня 2019 года в Тбилиси.

На этот раз адресатом обращения экс-президента является именно МВД Грузии, которое он призывает «посмотреть друг другу в глаза».

Свое заявление Саакашвили записал на фоне пустого зала ресторана и в полушутливой-полуугрожающей форме «признался», что он события 20 июня от начала и до конца устроил именно он.

«Хочу совершенно тайно обратиться к министерству внутренних дел Грузии: вы правы, ночь Гаврилова устроил я. Я привез Гаврилова в Грузию. Конечно, он мой старый агент и закадычный друг. Куцнашвили — тайный член «Национального движения». Гахария исполнял мои приказы, когда ослеплял митингующих. Я поручил, конечно. Иванишвили же вообще сидит у меня в кармане, потому что я имею 19 миллиардов, а Иванишвили — только пять. Конечно, все это было хорошо обговорено с Трампом и Путиным. Не знаю, друзья, что делать сейчас. Вы приедете сюда, чтобы записать мои показания, или мне посетить вас там и поговорить, посмотреть друг другу в глаза?» — заявил Саакашвили.

Ранее в беседе с гендиректором «Мтавари архи» экс-президент не шутя, а вполне серьезно заявил, что 20 июня «Бидзина Иванишвили висел на волоске. Еще немного, и его режим был бы свергнут». Экс-президент с сожалением отметил, что оппозиция тогда упустила нужный момент.

Эти слова Саакашвили дали МВД Грузии основания предположить, что он лично был вовлечен в происходившие у здания парламента Грузии процессы и подготовку насильственного свержения власти.

Напомним, что 20 июня 2019 года грузинская оппозиция в лице соратников Саакашвили выразила протест в связи с размещением депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента, которое он занял в ранге председателя МАП, сорвала запланированную в Тбилиси сессию МАП и перенесла процессы на улицы.

По призыву лидеров оппозиции — «Национального движения» и «Европейской Грузии» у здания законодательного органа собралась толпа людей, среди которых были натренированные и одетые в черное мужчины, и предприняла попытку штурма парламента. Власти применили силу и с помощью сил полиции и спецназа и спецсредств разогнали акцию протеста. Уголовное дело по событиям 20 июня возбуждено по статье 315-ой, часть 3-я (Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший за собой смерть человека или иные тяжкие последствия) и по статье 225-ой (организация группового насилия, руководство или участие в нем) УК Грузии.

Закария Куцнашвили, о котором в своем обращении говорит Михаил Саакашвили, был депутатом парламента Грузии от «Грузинской мечты», одним из инициаторов проведения в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в рамках которой в Грузию и приехал председатель МАП Сергей Гарилов. Он лишился депутатского мандата после событий 20 июня. Георгий Гахария, ныне — премьер, в тот период занимал пост главы МВД, и по его приказу полиция и спецназ разогнали митинг у здания парламента 20 июня после того, как участники акции предприняли попытку штурма законодательного органа.