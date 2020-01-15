Москва, , 10:50 — REGNUM В Москве замечают рост интереса стран-участниц Европейского союза (ЕС) к развитию двустороннего диалога с Россией. Об этом 15 января заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время своего выступления на сессии Гайдаровского форума.

«Мы констатируем, что появляется все больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами», — заявил Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что по итогам первых трех кварталов 2019 года объем товарооборота между Москвой и Берлином сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.