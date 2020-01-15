Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Большинство депутатов петербургского Заксобрания отказалось обсудить законопроект фракции «Справедливой России» о запрете продажи бестабачных смесей и снюсов, передает корреспондент ИА REGзNUM.

Проект с голоса попытался внести руководитель фракции эсеров Алексей Ковалев, который ранее в разговоре с ИА REGNUM обвинил руководство города и ЗакСа в политическом бездействии в борьбе со снюсами. Законопроект эсеров был подготовлен еще в декабре 2019 года.

Однако большинство ЗакСа, представленное единороссами, отказалось включить вопрос в повестку дня на первом пленарном заседании в 2020 году. За включение проголосовали лишь 7 депутатов, остальные голосование проигнорировали.

Законопроект эсеров предлагает запретить в Петербурге продавать любые смеси, содержащие добавку чистого химического никотина, за исключением табака, табачных изделий (обычных сигарет), электронных сигарет и медицинских препаратов.

Ранее несколько субъектов РФ своими региональными законами уже запретили продажу снюсов на своей территории. В январе премьер-министр Дмитрий Медведев призвал запретить продажу никотиносодержащих смесей на территории ЕАЭС.

Накануне единороссы Петербурга распространили сообщение о том, что и они подготовили собственный законопроект о штрафах за продажу снюсов несовершеннолетним. Проект фракция «ЕР» внесла в ЗакС 14 января, на следующий день отказавшись рассмотреть документ по борьбе с той же проблемой от своих коллег.