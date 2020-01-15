Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Украина купила противотанковые комплексы Javelin напрямую у министерства обороны США, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщило 15 января издание Liga.net.

По словам дипломата, поставки Javelin не относятся к военной помощи США Украине, запланированной на 2020 год.

«Это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры», — рассказал Ельченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США рассказал, что в 2020 году американская помощь Украине составит $698 млн.

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