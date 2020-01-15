Москва, , 10:35 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») надеется, что президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 15 января обратит внимание на проблему качества лекарств и их доступность для жителей страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важная и острая тема — качество лекарств и их доступность. Почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках по всей стране, порой просто невозможно. Как ни печально, но производство лекарств — это такой же бизнес, как и любой другой. Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы», — отметила депутат.

Качественное производство лекарств в масштабах России — сохранение человеческих жизней, подчеркнула Поклонская.

«Фармацевты должны понимать: они не просто зарабатывают деньги, а спасают людей. От этого зависит и продолжительность жизни россиян. Сравнивая отечественные и иностранные лекарственные препараты, думаю, многие ответят: качество наших медикаментов (как и качество некоторых других товаров и услуг) вызывает определённые сомнения… Очень надеюсь, что наш президент даст верные и важные установки на перемены — начиная от профильных министерств, комитетов и заканчивая надзорными и правоохранительными органами», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России в двадцатый раз обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложит партнёрам РФ свои варианты стабилизации Ближнего Востока