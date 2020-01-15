Пермь, , 10:28 — REGNUM В администрации Перми появились новые чиновники. Глава города Дмитрий Самойлов принял кадровые решения и назначил руководителей управления по экологии и природопользованию, а также Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Управление по экологии и природопользованию возглавила Илюса Збруева. Ранее она работала заместителем начальника городского департамента дорог и благоустройства.

На должность директора Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек назначена Жанна Редлер. Она имеет два диплома о высшем образовании: Пермской сельскохозакадемии имени Д.Н. Прянишникова и Пермского института муниципального управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства).

Куратором управления по экологии и природопользованию, а также городской службы по регулированию численности безнадзорных животных станет первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.