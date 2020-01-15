Москва, , 10:27 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на запрете частной коллекторской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Мы не прекратим и далее добиваться запрета на передачу права на насилие в частные руки — они всегда им злоупотребляют. Это право должно быть только у государства», — отметил Жириновский.

Он напомнил, что в 2014 г. депутаты от ЛДПР вносили законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России.

«По своей природе эта «профессия» тяготеет к незаконным методам. Ведь легальные средства — звонки раз в неделю, уговоры — не работают, все это могут делать и сами кредиторы, но они ведь нанимают коллекторов, которые неофициально занимаются преследованием должников, насилием, поджогами, выколачиванием долгов. Это фактически узаконенные рэкетиры», — полагает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что особенно слажено они действуют в связке с микрокредитными организациями, которые благодаря мелкому шрифту и разным уловкам в договорах быстро превращают небольшой кредит в огромный долг.

Госдума отклонила инициативу депутатов от ЛДПР и приняла закон, который ввел «правила» работы коллекторов: не звонить чаще раза в неделю, не преследовать, не встречаться с должником без договоренности. Но закон не работает, констатировал Жириновский.

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