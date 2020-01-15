Джакарта, , 10:20 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает вопрос о безвизовом режиме для индонезийских туристов, которые хотят посетить остров Чеджу, сообщает Antara.

«Мы готовим план по облегчению визового режима для граждан Индонезии», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

По словам посла, безвизовый режим будет предоставлен только туристическим группам из Индонезии.

В 2019 году Южную Корею посетили 278 тысяч индонезийских туристов, что на 11,8% больше, чем в 2018 году.

Напомним, остров Чеджу, расположенный к югу от Корейского полуострова ежегодно привлекает около 15 млн туристов. Ряд популярных туристических направлений острова являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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