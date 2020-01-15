Нью-Дели, , 10:17 — REGNUM Россия ценит позицию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 15 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

По словам министра, Австралия, Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония пытаются продвигать альтернативный подход, который перестроит существующие структуры в АТР.

Эти страны стараются перейти от консенсуса, который создается посредством АСЕАН, к чему-то, что наоборот будет разделять этот регион, уточнил глава МИД РФ.

«Мы ценим позицию АСЕАН и Индии, которая заключается в том, что стратегия АТР не должна обсуждаться таким образом, что кто-то останется в стороне», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию 14 января. Сегодня также пройдет встреча Лаврова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым. Перед их встречей пройдут министерские встречи.