По, , 10:21 — REGNUM Франция и пять западноафриканских государств намерены объединить свои вооруженные силы под единой командной структурой для борьбы с растущей активностью джихадистов в регионе Сахеля. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Сегодня, как никогда ранее, результаты, несмотря на все усилия, ниже ожиданий населения, — заявил президент Буркина-Фасо Рох Марк Каборе на совместной пресс-конференции. — Именно по этой причине мы решили пересмотреть условия развертывания войск и основы нашей будущей деятельности».

По информации журналистов агентства, президент Франции Эммануэль Макрон собрал лидеров Мали, Буркина-Фасо, Чада, Нигера и Мавритании, известных как G5, в городе По на юго-западе Франции, чтобы обсудить ход борьбы с повстанцами в Сахеле, засушливом регионе южнее пустыни Сахара.

Новая структура под названием «Коалиция за Сахель» будет работать на обеспечение совместных операций, более широкого обмена разведданными и более быстрого реагирования, в частности, в пограничных районах Нигера, Мали и Буркина-Фасо, где проявляется наибольшая активность повстанцев.

Однако на фоне растущего антифранцузского настроения в пяти странах, связанного с тем, что Париж якобы не справился с повстанческим движением исламистских боевиков, в результате чего в последние недели сотни солдат погибли, Макрон предупредил, что он может вывести французские войска с территории стран G5 из-за «отсутствия политической приверженности африканских держав».