Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Изменения, которые предполагается внести в избирательные кодекс Грузии новым законопроектом, ставят под угрозу прозрачность выборов. Такое заявление было размещено 14 января на сайте Неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

«<…> часть инициированных изменений лишает смысла механизмы прозрачности и предотвращения фальсификации, которые установлены избирательным законодательством для своевременного объявления результатов выборов, и содержит в себе угрозу для демократических, свободных и прозрачных выборов», — говорится в сообщении.

В ISFED заявили, что проблемными считают три положения: итоговые протоколы предполагается направлять не напрямую в ЦИК, а через ОИК; запрет на подкуп избирателя увеличивается и начинается с даты назначения выборов; вводится запрет на назначение представителей СМИ наблюдателями.

В сообщении говорится, что указанные изменения расходятся с рекомендациями ОБСЕ. Парламенту Грузии предлагается рассмотреть все инициативы по вопросу выборов, а ЦИК — не делать шагов, которые бы снизили доверие к нему.

Как передавало ИА REGNUM, с ноября прошлого года в Грузии обострились споры по избирательной схеме, которая должна быть использована на парламентских выборах в 2020 году. Оппозиция требует отмены голосования по мажоритарным округам и устраивает акции протеста для достижения данной цели.