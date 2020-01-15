Махачкала, , 10:42 — REGNUM Общероссийский народный фронт организует в Дагестане совместный просмотр и обсуждение ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Мероприятия пройдут в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Хасавюрте и Хасавюртовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 января в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Для просмотра и обсуждения послания главы государства приглашены представители органов исполнительной власти, политологи, социологи, журналисты, общественные деятели, а также активные граждане. В Махачкале мероприятие пройдет на площадке исторического парка «Россия — моя история».

Напомним, в 2020 году Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием РФ в 16-й раз. Мероприятие начнется в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1,3 тыс. приглашенных. Среди них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторский корпус, главы традиционных конфессий, общественные деятели, журналисты.