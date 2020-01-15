Душанбе, , 09:58 — REGNUM К 1 марта 2020 года группы топографов должны предоставить варианты взаимообмена между Баткенским районом (Киргизия) и городом Исфара (Таджикистан) земельными участками, расположенными в шахматном порядке на участках Кок-Таш и Самаркандек. Об этом, как сообщают 15 января таджикистанские СМИ, договорились участники встречи правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии 14 января.

Кроме того, стороны решили усилить совместное патрулирование наиболее конфликтогенных участков границы пограничниками двух стран. Министерства внутренних дел двух стран получили распоряжение выявлять и наказывать зачинщиков приграничных конфликтов.

Участники встречи договорились установить освещение и камеры наблюдения на улицах приграничных населённых пунктов. Для анализа ситуации в случае возникновения конфликтов записи с этих камер должны быть предоставлены обеим сторонам.

Также уличным освещением должен быть обеспечен участок трассы Ош — Баткен — Исфана на территории Жака-Орук, где она пересекается с дорогой Исфара — Ворух.