Сараево, , 09:57 — REGNUM Республика Сербская не намерена вступать в Североатлантический альянс и сохранит военный нейтралитет. Об этом 15 января в эфире национального телевидения РТС заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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Политик подчеркнул, что принятый план реформ не предусматривает членство Боснии и Герцеговины в НАТО, и для любого движения в сторону НАТО будет необходимо новое решение Президиума Боснии и Герцеговины.

«Военный нейтралитет — наша цель, мы не хотим границы НАТО по Дрине, на границе Сербии, — отметил Додик. — Нигде в документе не говорится об интеграции в НАТО».

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Напомним, Босния и Герцеговина являются участником программы НАТО «Партнёрство ради мира». В 2010 году страна получила план действий по вступлению в альянс. Однако в Боснии и Герцеговине не все разделяют нацеленность Сараево на вступление в военный блок. Так, президент Республики Сербской Милорад Додик не поддерживает «тренд» на стремление в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года сербский президент Александар Вучич заявил о решении не вступать в НАТО. Сербский лидер объявил, что Белград не намерен менять свою политику в отношении Москвы и российско-сербские отношения останутся братскими.

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