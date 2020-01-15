Маскат, , 09:58 — REGNUM 14 января правительственная делегация из Южной Кореи, возглавляемая министром обороны Чон Гён Ду, прибыла с официальным визитом в Оман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, министр обороны Южной Кореи встретился в королевском дворце Аль-Алам с султаном Хайсам бен Тарик Ал Саидом, которому выразил соболезнования в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида Аль-Саида.

Позже представитель Южной Кореи провел встречу с оманским коллегой Бадр Бин Сауд аль-Бусаиди, с которым обсудил пути развития сотрудничества в сфере обороны.

Существуют мнения, что в рамках своего визита в Оман Чон Гён Ду во время встречи с высокопоставленными лицами мог обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт между США и Ираном.