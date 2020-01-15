Пномпень, , 09:50 — REGNUM Лидер оппозиции Камбоджи Кем Соха предстал в Пномпене перед судом по обвинению в государственной измене, об этом 15 января сообщает Al Jazeera.

В случае признания его виновности, политику грозит до 30 лет лишения свободы. Кем Соха отвергает выдвинутые против него обвинения.

«Кем Соха невиновен и должен быть оправдан», — подчеркнула в комментарии изданию его дочь Кем Моновитья, добавив, что судебный процесс напоминает фарс.

Напомним, оппозиционный политик был арестован 3 сентября 2017 года по обвинению в измене и сотрудничеству с Соединенными Штатами. Соха публично признавался в своих связях с Вашингтоном.

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