Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM Индия, Бразилия и представители Африканского континента заслуживают членства в Совете Безопасности Организации объединенных наций, заявил 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

По его словам, главным недостатком СБ ООН является недопредставленность развивающихся государств — такова позиция Москвы, которая неоднократно озвучивалась.

«Индия и Бразилия абсолютно заслуживают быть представленными в СБ ООН наряду с кандидатом от Африки», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию 14 января. Сегодня также пройдет встреча Лаврова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым. Перед их встречей пройдут министерские встречи.