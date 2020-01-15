Нью-Дели, , 09:48 — REGNUM Переговоры по вопросу мирного урегулирования в Ливии, состоявшиеся под эгидой МИД России в Москве 13 января, сразу рассматривались в виде части мирного процесса, который планируется продолжить на предстоящей в Берлине конференции. Об этом 15 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

Министр иностранных дел РФ констатировал, что, к сожалению, итоговый документ о перемирии в Ливии на московской встрече был подписан не всеми сторонами — его подписали глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, и сказали, что им нужно время для его обсуждения, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и спикер ливийской палаты представителей Акила Салех Иса.

«Но мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции по Ливии, которая состоится в это воскресенье, на которую, по крайней мере, мы это рекомендуем германской стороне, и они положительно настроены», — заявил Лавров, добавив, что на данную конференцию будут приглашены все стороны ливийского конфликта.

При этом глава МИД РФ указал, что в том, что Халифа Хафтар не стал пока подписывать соглашение о перемирии и решил сначала продолжить консультации с парламентом, нет ничего драматичного.

«Мы не хотим драматизировать данную ситуацию, это уже встречалось в прошлом, и встречи по Ливии проводились в Париже, в Палермо, в Абу-Даби», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление «Большой двадцатки» (G20) — это следствие признания того, что «Большая семёрка» (G7) далее не может являться ответственной за принятие решений по значимым проблемам.